الأمم المتحدة تدعو إلى معاملة الفارين من أزمة فنزويلا كلاجئين

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إرشادات محدثة أصدرتها اليوم الثلاثاء، إن الفنزويليين الفارين من الأزمة المتدهورة في بلدهم يستحقون الحماية كلاجئين.

ودعت المفوضية دول العالم إلى عدم ترحيل الفنزويليين أو إجبارهم على العودة إلى بلدهم.

وذكرت أن نحو 3.7 مليون شخص غادروا فنزويلا، معظمهم في عام 2015. وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المفوضية في إفادة صحفية "من المهم جداً مع الوضع (الحالي) في فنزويلا ألا تتم (عمليات) ترحيل أو طرد أو إجبار على العودة".

اقرأ أيضاً... وصول طائرة صينية تحمل مساعدات إنسانية إلى فنزويلا

وغادر ثلاثة ملايين شخص فنزويلا منذ 2015، هرباً من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي يواجهها البلد، كما أعلنت الأمم المتحدة، التي باتت تعتبر أن على أكثريتهم الاستفادة من نظام حماية دولية للاجئين.

Advertisements

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين، ليز ثروسيل في مؤتمر صحافي في جنيف، "كل يوم، نرى ما بين 3000 و5000 شخص يغادرون فنزويلا"، مضيفة: "غادر حوالي ثلاثة ملايين شخص فنزويلا منذ 2015".

وأحصت المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين 3.7 ملايين فنزويلي بالإجمال في الخارج، هاجر 700 ألف منهم قبل 2015.

وتؤكد المفوضية أن حوالي 460 ألف فنزويلي قدموا أواخر العام الماضي، طلب لجوء، وأغلبيتهم في البلدان المجاورة بأميركا اللاتينية.

لكن حوالي 1.4 مليون شخص حصلوا على مختلف الأذونات والتأشيرات، مثل التأشيرات الإنسانية او تأشيرات العمل، للإقامة بصورة شرعية في بلدان الاستقبال هذه في المنطقة.

وتعتبر الأمم المتحدة النزوح الجماعي للفنزويليين هرباً من هذا الوضع الاقتصادي الكارثي، أكبر نزوح في تاريخ أميركا اللاتينية الحديث.