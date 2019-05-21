ترامب: إيران ستواجه "قوة هائلة" إن تحركت ضد أميركا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إيران ستواجه "قوة هائلة" إن هي حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مضيفاً أنها أبدت عدائية شديدة تجاه واشنطن.

وأضاف ترامب في حديث للصحفيين أثناء مغادرته أمس البيت الأبيض لحضور فعالية في بنسلفانيا، أنه لا يزال مستعداً لإجراء محادثات مع إيران "عندما يكونون مستعدين"، لكنه أوضح أنه ما من مناقشات تجري الآن.

وجاءت تصريحات ترامب رغم مناشدات وجهتها طهران يوم الإثنين بأن تعاملها الولايات المتحدة باحترام وليس بالتهديد بالحرب، وذلك إثر تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي أمس وأثارت القلق من احتمال نشوب صراع بين البلدين.

وقال ترامب للصحفيين أمس "فيما يتعلق بإيران، سنرى ما سيحدث... لكنهم أبدوا عدائية شديدة، إنهم بحق المحرض الأول على الإرهاب".

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وتابع قائلا "أعتقد أن إيران سترتكب خطأ فادحاً جداً إن هي فعلت أي شيء، وإن هي فعلت شيئاً فستواجه قوة هائلة، لكن ليس لدينا ما يشير إلى أنها ستفعل".

وأضاف "لن يكون أمامنا خيار".

ولكن في علامة على اقتراب المواجهة بعد مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران وإعادة فرض العقوبات عليها، أعلنت طهران عن زيادة معدل إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب لأربعة أمثاله.

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