ماتيس من الإمارات: على إيران تغيير سلوكها

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أكد وزير الدفاع الأميركي السابق جيمس ماتيس من الإمارات، مساء الاثنين، أن على إيران أن تغير سلوكها. وأضاف أن الولايات المتحدة بحاجة إلى انخراط أكثر في العالم مع تدخل عسكري أقل.

وتحدث ماتيس، الجنرال المتقاعد في مشاة البحرية، ليلة الاثنين، في خطاب لم يعلن عنه مسبقاً، قبل سلسلة محاضرات رمضانية تكريما لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وطبقا لتقرير نشرته صحيفة ذا ناشيونال الحكومية، أكد ماتيس أن “سلوك إيران يجب أن يتغير”، ومع ذلك شدد على أن العمل الأحادي الجانب ليس السبيل للمضي قدماً مع إيران، وأن “على الجيش العمل لكسب الوقت للدبلوماسيين لأداء سحرهم”.

يأتي هذا في وقت يتصاعد التوتر بين إيران وأميركا لا سيما بعد إرسال الأخيرة حاملة طائرات إلى الخليج العربي، وقاذفات صواريخ.

والاثنين، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إيران ستواجه “قوة هائلة” إن حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مضيفا أنها أبدت عدائية شديدة تجاه واشنطن.

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وأضاف في حديث للصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض لحضور فعالية في بنسلفانيا، أنه لا يزال مستعدا لإجراء محادثات مع إيران “عندما يكونون مستعدين”.

وكان الرئيس الأميركي قال في وقت سابق الاثنين، إن بلاده لم تسعَ لإجراء حوار مع إيران، وأنه إذا أرادت طهران التفاوض فيتعيّن عليها القيام بالخطوة الأولى.

المصدر: العربية.نت- وكالات