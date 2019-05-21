كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل عراقي: يجب الإمساك بـ"أبو بكرالبغدادي.. وعلى الأمم المتحدة محاسبة الدول الممولة لـ "داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور وسام صباح، محلل سياسي عراقي، تعقيبًا على الكشف عن 12 مقبرة جماعية إزيدية العراق، إن هناك مقابر جماعية كثيرة وليست واحدة، سواء مقابر للنظام السابق، او لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف "صباح"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الشارع العراقي تأذي كثيرًا في مسألة الإرهاب وما يحدث في العراق من تفجيرات وإرهاب يُدلل على أنه في السابق كان هناك ترهل في القوات الأمنية والجيش العراقي، والأن بدأت القوات الأمنية تطارد الفلول الإرهابية ومن يحاول قتل الشعب العراقي.

وتابع، أن الأمم المتحدة تريد معاقبة تنظيم داعش، ونحن نريد أن نعلم من تريد أن تعاقبه، إين هو تنظيم داعش، مشيرًا إلى أنه حذر من الخلايا النائمة لتنظيم داعش الذي يعيد تنظيم نفسه مرة أخرى بهدف إعادة الدخول.

وشدد، على ضرورة الإمساك برأس الأفعى وهو أبو بكر البغدادي، ومساعديه الذين أسسوا هذا التنظيم، وعلى الأمم المتحدة محاسبة الدول الممولة لتنظيم داعش الإرهابي ومحاكمتها أمام محكمة العدل الدولية.

