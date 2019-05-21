كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صربيا تفرض عقوبة السجن مدى الحياة وسط انتقادات الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صوّت نواب البرلمان الصربي على فرض عقوبة السجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط عن أخطر الأعمال الإجرامية، على الرغم من الانتقادات من كبير مسؤولي حقوق الإنسان في مجلس أوروبا.

ووافق البرلمان، اليوم الثلاثاء، على التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي في البلقان بأغلبية 159 صوتًا في المجلس المكون من 250 عضوا. وقاطع نواب من عدة أحزاب معارضة التصويت.

ينص التشريع الجديد على عقوبة السجن مدى الحياة على أفعال مثل قتل أو اغتصاب طفل أو امرأة حامل. نتج عن عريضة أطلقها والد فتاة مراهقة اغتصبت وقتلت في العام 2014.

حذرت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دونجا مياتوفيتش، من أن القانون ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لأنه لا يتوخى إمكانية الإفراج المشروط أو مراجعة الأحكام.