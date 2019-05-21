شاهد.. مقاتلة صينية تسقط بسرعة عالية وتنفجر بشكل رهيب

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة سقوط مقاتلة صينية بسرعة عالية على الأرض وانفجارها بشكل رهيب.

ووفقا للتعليق أسفل الفيديو المنتشر، فإن الحادثة وقعت في مقاطعة شاندونغ الصينية، وأن المقاتلة التي تحطمت من طراز "JH-7A"، حسب موقع "zaobao" الصيني.

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ولسبب مجهول إلى الآن سقطت المقاتلة بشكل سريع وارتطمت بالأرض مخلفة وراءها انفجارا ضخما. ويظهر الفيديو تجمهرا كبيرا من الأشخاص بعد وقوع الحادثة.

ووفقا لشهود عيان، تمكن قائد الطيار من القفز والنجاة قبل أن تنفجر الطائرة. كما أن السلطات الصينية لم تعلق إلى الآن على الحادثة بشكل رسمي.