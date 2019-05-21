كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الإيراني: التصعيد العسكري في المنطقة لعبة بالغة الخطورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا أظهرت واشنطن احتراما لطهران، مشددا على أن التصعيد العسكري في المنطقة لعبة بالغة الخطورة.

وقال ظريف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، نشرته اليوم الثلاثاء "التصعيد العسكري الكبير في منطقة صغيرة، قابل للحوادث، ويتطلب حذرا شديدا، والولايات المتحدة تلعب لعبة بالغة الخطورة".

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وأكد ظريف أن إيران لن تخضع للتهديدات، قائلا "لن تتفاوض إيران مع الولايات المتحدة بالإكراه مطلقا، لا يمكنك أن تهدد أي إيراني وتتوقع منه الاندماج معك، الطريقة الوحيدة لذلك هي الاحترام، وليس التهديدات".