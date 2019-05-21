كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة الأمريكية تلعب لعبة خطيرة بزيادة وجودها العسكري بالمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلًا عن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قوله أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب لعبة خطيرة بزيادة وجودها العسكري في المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أننا تعاملنا مع الاتفاق النووي بنية طيبة، لكن واشنطن انسحبت منه، متابعًا: "لن نحاور الأشخاص الذين لا يلتزمون بتعهداتهم".

