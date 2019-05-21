كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل نائب في البرلمان الهندي في كمين نصبه متمردون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الهندية، أن نائبًا هنديًا في ولاية أروناتشال براديش الشمالية الشرقية قتل في كمين نصبه متمردون مشتبه بهم.

وقال ضباط الشرطة في عاصمة ولاية إيتناغار، إن عضو المجلس التشريعي تيرونج أبوه من حزب الشعب الوطني وعشرة من أقاربه وعماله تعرضوا لهجمات بالأسلحة الآلية أثناء سفرهم إلى دائرة "أبوه" على طول طريق يستخدمه المتمردون للوصول إلى المخابئ في ميانمار المجاورة.

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ووقع الهجوم قبل يومين من فرز الأصوات في الانتخابات الوطنية العملاقة في الهند.

ومن جانبه، قال زعيم الحزب الوطني التقدمي، كومار واي، إن وفاة "أبوه" كانت "جريمة قتل سياسي".

كما قُتل ثلاثة عمال سياسيين في أروناتشال براديش في الأسابيع الأخيرة على أيدي متمردين مشتبه بهم.