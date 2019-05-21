كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار "زيلينسكي": انتخابات برلمانية مبكرة بأوكرانيا في غضون أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أندريه بوهدان، مستشار الرئيس الأوكراني الجديد، فولوديمير زيلينسكي، أنه سيوقع مرسومًا رسميًا بحل البرلمان، داعيًا إلى إجراء انتخابات مبكرة في غضون أيام.

وقال مستشار "زيلينسكي"، في تصريحات بثها التلفزيون، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس سيرسل المرسوم في الأيام المقبلة. وإنه يأمل في أن يصوت البرلمان على التغييرات في قانون الانتخابات قبل حله.

وأضاف "بوهدان"، أن اجتماع "زيلينسكي" مع المشرعين أظهر أنهم على استعداد لتبني التغييرات الانتخابية التي اقترحها زيلينسكي.

بعد لحظات من أداء اليمين الدستورية، ألقى "زيلينسكي" قنبلة عندما قال، إنه يحل البرلمان الذي يهيمن عليه حلفاء الرئيس الأوكراني السابق. وجلس "زيلينسكي" مع الزعماء السياسيين صباح الثلاثاء لمناقشة الحل.