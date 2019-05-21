كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيضانات في ألمانيا بسبب هطول الأمطار الغزيرة ووفاة شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب هطول الأمطار الغزيرة في ألمانيا في فيضانات واسعة النطاق، وخاصة في الجنوب، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وقالت الشرطة في بافاريا، اليوم الثلاثاء، إن سائقًا يبلغ من العمر 44 عامًا توفي بعد أن فقد السيطرة على سيارته على طريق غارق بالقرب من بلدة أوراتش في وقت متأخر من يوم الاثنين وتحطمت في إحدى الغابات.

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وأفادت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن سقف غرفة الولادة بالمستشفى قد انهار في بلدة هيلمشتيت الشمالية بعد انسداد مجرى.

وانقطعت ثلاثة خطوط للسكك الحديدية على الأقل في جنوب ألمانيا بسبب مسارات الفيضانات.