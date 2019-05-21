كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاز قاضية فلبينية سابقة في مطار هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت كونشيتا كاربيو مورالي، وهي قاضية سابقة بالمحكمة العليا الفلبينية كانت قد اتهمت الرئيس الصيني شي جين بينغ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية، إنها مُنعت لساعات من دخول هونج كونج لأسباب غير محددة.

وأضافت "كاربيو موراليس"، أن سلطات الهجرة أوقفتها، اليوم الثلاثاء، واحتُجزت في غرفة بمطار هونج كونج لمدة أربع ساعات تقريبًا وأُمرت بالعودة إلى مانيلا.

وأوضحت "كاربيو موراليس"، أن السلطات أخبرتها في وقت لاحق، أنها يمكن أن تستمر في رحلتها إلى هونج كونج، لكنها وعائلتها قرروا بالفعل العودة إلى ديارهم.

ومن جانبه، قال مسؤول الهجرة في هونج كونج، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "كاربيو موراليس" قد قُبلت في هونج كونج.