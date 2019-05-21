كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير المالية الفرنسي: اليورو تحت التهديد كما لم يحدث من قبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، في بيان، إن اليورو معرض للتهديد كما لم يحدث من قبل، بسبب خطر حدوث أزمة اقتصادية مرتبطة بالحروب التجارية والسياسيين الأوروبيين الذين يرغبون في إنهاء استخدام العملة الموحدة.

وأضاف "لومير"، للصحفيين في باريس: "هناك من يعتقد مثلي أن اليورو يتعرض الآن لتهديد وهو لم يتعرض للتهديد مطلقًا"، مشيرًا أيضًا، إلى "خطر المبالغة في تقدير قيمة الأصول وعودة الأزمة المالية".

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، نقلًا عن وزير المالية، فإن التهديد موجود ليس فقط بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ولكن أيضًا ظهور قادة اليمين في أوروبا الذين سيكونون سعداء برؤية نهايتها.

وأوضح وزير المالية الفرنسي: "عملتنا الموحدة هي قبل كل شيء تحت التهديد السياسي الآن، لأن العديد من الزعماء الأوروبيين لا يخفون رغبتهم في رؤية اليورو يختفي".