كشفت الفنانة المغربية هدى سعد، أخيرا، أنها أنشأت قاعة للحفلات في مدينة مراكش، ودعت جميع العرائس إليها كيف ما كان مستواهن الاجتماعي.
وأصرت هدى سعد، أثناء استضافتها في برنامج “رمضان معانا” على قناة “ميدي 1 تي في”، أن تتحدث عن مشروعها الجديد، إذ أخذت الكلمة قبل ختام الحلقة، وقالت: “بعد الفندق، الذي افتتحته سابقا، أنشأت، أخيرا، قاعة حفلات، وأدعو جميع العرائس إليها كيفما كان المبلغ الذي سيؤذينه.. يعجبني أن أفرح بالفتيات”.
وسبق أن ولجت هدى سعد عالم الاستثمار بفندق، افتتحته بمدينة مراكش، حيث تقطن.
وأضحى الفنانون في الآونة الأخيرة، يقبلون على عالم الاستثمار في مجالات مختلفة، مثل الحلاقة، والتجميل، والمطاعم.
كانت هذه تفاصيل خبر هدى سعد تواصل في الاستثمار وتدعو العرائس إلى الاقبال على قاعة حفلاتها كيف ما كان مستواهن الاجتماعي – فيديو! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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