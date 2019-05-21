بوطيب حاضر أمام بركان في نهائي “برج العرب” ومرتضى يصرف منحة للاعبيه رغم هزيمة الذهاب

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، جاهزية الدولي المغربي خالد بوطيب، من أجل المشاركة في إياب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، الذي سيجمع الفريق بنهضة بركان، يوم الأحد المقبل، بملعب “برج العرب” في الاسكندرية.

وفي تصريحات تلفزية، مساء أمس الإثنين، قال رئيس النادي الأبيض والأحمر، إن بوطيب والظهير الأيسر حازم إمام جاهزان لمباراة العودة، وذلك بعد غيابهم عن لقاء الذهاب في بركان، والذي انتهى لصالح الفريق المغربي بهدف دون رد.

وأكد المتحدث ذاته، أنه منح فعلا منحة مالية مهمة للاعبي الفريق، على الرغم من هزيمتهم في لقاء الذهاب، لأنهم ” كانوا رجالة وعلى قد المسؤلية وقدموا كل ما لديهم” على حد تعبيره.