“صحتنا في رمضان”.. ما هي النصائح لتجنب نقص السكر في الدم والإحساس بالجفاف؟ – فيديو

فيديو: حسام أديب

في حلقة جديدة من سلسلة “صحتنا في رمضان”، تقدم أخصائية التغذية إيمان السلاوي، عبر موقع “اليوم 24″، نصائح لتجنب نقص السكر في الدم، والإحساس بالجفاف.

وتبين السلاوي في حلقة، اليوم الثلاثاء، نوعية السكريات التي يجب أن تتضمنها وجبات الإفطار والسحور، من أجل الحفاظ على توازن نسبة السكر في الدم، مشيرة إلى ضرورة تجنب شرب الماء دفعة واحدة بعد مغرب اليوم، والحفاظ على تناوله دفعات طيلة ليل رمضان، لتستفيد منه الذات وتجنبها الجفاف في النهار.