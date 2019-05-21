"قيامة أرطغرل" يختم سيرته الأسبوع القادم بحلقته الـ 150

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن منتجو مسلسل "قيامة أرطغرل" التّركي اليوم الأربعاء، أنّ مشاهدي الدّراما التّاريخيّة والتّشويقيّة على موعد مع حلقتها الأخيرة الأسبوع القادم، بعد عرض 150 حلقة على مدار خمسة أجزاء تكلّلت بالنّجاح داخل تركيا وخارجها.

ويبث المسلسل كل يوم أربعاء من كل أسبوع، وهو ما يعني أنه تبقت حلقتان لم تبثا بعد، وفيهما يواصل أرطغرل، والذي يجسد دوره الفنان الشهير أنجين ألتان دوزياتان، مقارعة أعدائه من المغول.

وتفيد توقّعات أنّه ربّما تشهد الحلقة الأخيرة، الوصول إلى لحظة وفاته قبيل تولي ابنه الحكم من بعده، إيذانا بالبدء مع السلسلة الجديدة "قيامة عثمان".

ونشر منتج وكاتب سيناريو المسلسل، محمد بوزداغ، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحلقة الأخيرة وهي الـ150، التي تبث في 29 مايو/أيار الجاري، كانت "ملحمة وحلما" بالنسبة إليه.

كما شارك المنتج صورة يوقع فيها على سيناريو الحلقة الأخيرة، كاتبا أنه "آخر سيناريو، حان وقت وداع قيامة أرطغرل"، مبينا في منشور آخر، أن محبي المسلسل على موعد مع الحلقة الأخيرة خلال الأيام المقبلة.

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وقد حقّق المسلسل نسب مشاهدة عالية تربّع بها على مدار السنوات الخمس السابقة، في حين أن المسلسل بُثّ في عشرات الدول، وشاهده نحو 3 مليارات متابع، وترجم إلى لغات متعددة، كما أن لديه عشاقًا ومتابعين على نطاق واسع في العالم العربي.

من ناحيته، أعرب بطل المسلسل دوز ياتان، أنه "سينظر إلى المشاريع الفنية المستقبلية، بعد انتهاء المسلسل هذا العام"، لافتا إلى أنه "سيختار دورا لا يشبه الدور الذي جسده في قيامة أرطغرل"، في تصريحات نقلها الإعلام التركي.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، في القرن الـ13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م/ 726هـ ـ 1326م).

ويبث "قيامة أرطغرل" في أكثر من 85 دولة، وشاهده خلال المواسم السابقة نحو 3 مليارات مشاهد، وموسمه الحالي هو الأخير، لينطلق في سلسلة جديدة باسم "قيامة عثمان"، ويجسد دور البطولة الفنان الشهير بوراك أوزجفيت.

وتجدر الإشارة إلى أن المسلسلات التركية حققت نجاحًا ملحوظًا، خلال السنوات العشر الأخيرة، على شاشات 156 دولة، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.