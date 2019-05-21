انت الان تتابع تفاصيل خبر إدارة ترامب تتعرض لانتكاسة بخسارتها دعوى قضائية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 03:50 مساءً - أصدر قاض أمريكي حكماً لصالح لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي؛ تسعى للحصول على السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب من الشركة التي تدير حساباته؛ مما مثل انتكاسة مبكرة لإدارته في معركتها القانونية مع الكونغرس.

ورفض قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن، أميت ميهتا، طلباً من ترامب بتأجيل تنفيذ القرار لحين الطعن عليه، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" الثلاثاء.

واستمع ميهتا يوم الثلاثاء الماضي إلى مرافعات شفهية حول ما إذا كان على شركة "مزارز إل.إل.بي" الامتثال لاستدعاء أمام لجنة تابعة لمجلس النواب.

وذكر القاضي في حكمه أن اللجنة أثبتت أنها لا تطلب السجلات المالية للرئيس من باب التصيد وحسب، وأن الوثائق لدى شركة "مزارز" ربما تساعد الكونغرس في تمرير قوانين والقيام بمهام أساسية أخرى.

القاضي ميهتا قال: إنه "ليس مفهوما أن الدستور، الذي يمنح الكونغرس صلاحية عزل أي رئيس لأسباب من بينها السلوك الإجرامي، قد لا يمنحه صلاحية التحقيق معه في أي فعل غير قانوني، سواء في الماضي أو الحاضر، حتى دون فتح تحقيق رسمي لمساءلته".

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وأضاف ميهتا أن أمام شركة "مزارز" سبعة أيام للامتثال للاستدعاء.

وهذه أول مرة تخوض فيها محكمة اتحادية في مجال تحقيق الكونغرس مع ترامب وفي شؤون أعماله.

بدوره وصف ترامب القرار أمام صحفيين بأنه "جنون، موضحاً أنه سيطعن عليه.

وأضاف: "إنه القرار الخاطئ تماماً من جانب قاض عينه (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما بالتأكيد".

ويرفض ترامب التعاون مع سلسلة مع التحقيقات تتضمن عوائده الضريبية، وقرارات تتعلق بفندقه في واشنطن، وتصاريح أمنية خاصة بأبنائه.

وزاد من عمق الأزمة طلب ترامب يوم الاثنين من مستشار البيت الأبيض السابق، دون مغان، تحدي طلب بالمثول أمام لجنة أخرى في الكونغرس للإدلاء بشهادته بخصوص تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر بشأن احتمال حدوث تواطؤ مع روسيا.