انت الان تتابع تفاصيل خبر مباحثات قطرية بريطانية حول التوتر في المنطقة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 03:50 مساءً - بحثت رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مع كبير مستشاري الدفاع بالشرق الأوسط بالمملكة المتحدة، الفريق السير جون لوريمر، آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة.

ووفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية، جرى خلال اللقاء في الدوحة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وبحث آخر تطورات الأوضاع والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وتشهد المنطقة وتيرة مباحثات سريعة بين دول الخليج ووفود غربية، خصوصاً عقب تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، قبل فرضها عقوبات على طهران.

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وفي مايو الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، تحت مزاعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

ويوم الاثنين، بحث مجلس التعاون الخليجي، مع وفد أمريكي ومبعوث بريطاني تطورات الأوضاع في المنطقة، بالتزامن مع سلسلة اجتماعات أجراها وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، مع بعض سفراء الدول الأوروبية، بينها إيطاليا وبريطانيا، ناقشت القضايا الإقليمية والدولية.

وعقب هجمات مليشيا الحوثي، يوم الثلاثاء الماضي، ضد أهداف سعودية، دعت الرياض القادة العرب لحضور قمتين بنهاية الشهر، لمناقشة التهديدات التي تواجه المنطقة.