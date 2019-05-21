لاسباب سياسية.. نجم آرسنال يغيب عن نهائي الدوري الأوروبي

وسيواجه "الجانرز" فريق "البلوز" في التاسع والعشرين من آيار الجاري على ملعب "باكو الأولمبي" بأذربيجان في نهائي اليوروباليج.

ولن يسافر مخيتاريان مع آرسنال إلى أذربيجان، بسبب التوترات السياسية بين أذربيجان وأرمينيا.



وتعود القضية إلى عداء بين أذربيجان وأرمينيا مُنذ عام 1994، حيث اندلعت نزاعات مجددًا بين البلدين قِبل سنوات.

وذكر ارسنال في بيانه أن "نحن نشعر بخيبة أمل شديدة لأننا نُعلن أنّ هنريخ مخيتاريان، ل يسافر مع الفريق لنهائي الدوري الأوروبي ضد تشيلسي".

واضاف "لقد بحثنا بدقة جميع الخيارات المتاحة لميكي ليكون جزءً من الفريق، لكن بعد مناقشة هذا الأمر معه وعائلته، اتفقنا بشكل جماعي على أنه لن يتواجد ضمن فريقنا المسافر".



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وتابع "لقد أخبرنا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بذلك، للتعبير عن قلقنا العميق بشأن هذا الموقف، ميكي كان لاعبًا رئيسيًا في مشوارنا حتى النهاية، إنها خسارة كبيرة لنا".

واكمل "نحن نشعر بالحزن الشديد لأن لاعب لن يشارك في نهائي مسابقة أوروبية كبيرة لمثل هذه الظروف، لأنه أمر نادر الحدوث".

تلك ليست المرة الأولى التي يبتعد فيها مخيتاريان عن الجانرز بسبب أذربيجان، حيث لم يتواجد كذلك في مواجهة فريق كارباكا اجدام الأذربيجاني، بلقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمسابقة ذاتها.

يُذكر أنّ سبق أيضًا لمخيتاريان عدم السفر إلى أذربيجان من قبل عندما كان لاعبًا في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني في عام 2015، حيث رفض النادي مشاركته أمام فريق جابالا.

