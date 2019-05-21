بالفيديو: الصدر ينذر العوادي... فكيف ردّ الأخير؟

2019-05-21 | 15:07 1,887 مشاهدة حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عواد العوادي وأربع قيادات أخرى في التيار من التعامل باسمه. الى ذلك، طالب التيار الصدري اربعة من اتباعه بترك العمل التجاري الحكومي، فيما خاطبهم بالقول "كفاكم اذى الى آل الصدر". كما أمهلهم الى نصف رمضان لتسليم متعلقاتهم للمختصين في التيار، أو تتم معاملتهم بشدة غير مسبوقة. وقد ردّ العوادي بفيديو مخاطبا الصدر، ومعلنا مظلوميته متوعدا صالح العراقي بالمحاسبة.

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