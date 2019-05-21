عبد المهدي: وضعنا بدائل استراتيجية في حال إغلاق مضيق هرمز

وأضاف أنه "تم وضع بدائل استراتيجية في حال إغلاق مضيق هرمز".
وأوضح رئيس الوزراء، "لنا زيارة الى الكويت غدا لمناقشة القضايا المشتركة بين البلدين"، مؤكداً "سنبحث في الكويت التعاون والعمل المشترك لتخفيف التوترات في المنطقة".
وتابع عبد المهدي، أن "العراق وسط العاصفة بين امريكا وايران"، مؤكداً أن "هناك اطرافاً لها مصلحة بتأجيج الوضع داخل المنطقة".
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