عبد المهدي: وضعنا بدائل استراتيجية في حال إغلاق مضيق هرمز

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي حضره مراسل الخليج 365، إن "الساعات المقبلة ستشهد ارسال عدد من الجهات او الاطراف الى عدد من العواصم ومنها واشنطن وطهران لمحاولة تهدئة الموقف وحدة التوتر".وأضاف أنه "تم وضع بدائل استراتيجية في حال إغلاق مضيق هرمز".

وأوضح رئيس الوزراء، "لنا زيارة الى الكويت غدا لمناقشة القضايا المشتركة بين البلدين"، مؤكداً "سنبحث في الكويت التعاون والعمل المشترك لتخفيف التوترات في المنطقة".

وتابع عبد المهدي، أن "العراق وسط العاصفة بين امريكا وايران"، مؤكداً أن "هناك اطرافاً لها مصلحة بتأجيج الوضع داخل المنطقة".