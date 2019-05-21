الداخلية المصرية: مقتل 16 إرهابيا في مداهمة لخليتين شمال سيناء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الداخلية المصرية، الثلاثاء، مقتل 16 إرهابيًا في مداهمة لخليتين إرهابيتين بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق).

ووفق بيان للداخلية المصرية اليوم فإن "الأجهزة الأمنية بشمال سيناء، نجحت في القضاء على خليتين للعناصر الإرهابية في توقيت متزامن بالعريش".

وأشارت إلى أن قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد بؤرتين للعناصر الإرهابية تخططان لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية واستهداف الشخصيات الهامة بمناطق مختلفة بالعريش.

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وأوضحت أن الأجهزة الأمنية قامت بمداهمة وكرين، وقعت خلالها مواجهات مسلحة مع العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مقتل 16 إرهابيا والعثور بحوزتهم على أسلحة ومتفجرات.

وأشارت على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.

ومنذ فبراير/شباط 2018 ينفذ الجيش المصري بالتنسيق مع الشرطة المصرية عملية عسكرية في سيناء وأماكن مختلفة في البلاد لتطهيرها من العناصر الإرهابية.