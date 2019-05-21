انت الان تتابع مسؤول بشركة هواوي: الشركة على استعداد لتوقيع اتفاقيات عدم تجسس مع دول الاتحاد الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هواوي قال أبراهام ليو ممثل شركة هواوي الصينية للاتصالات لدى الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إن الشركة على استعداد لتوقيع اتفاقيات تضمن عدم استخدام تكنولوجياتها في التجسس. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ليو القول إن الشركة " على استعداد لتوقيع اتفاقيات عدم تجسس مع حكومات وعملاء في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي". Advertisements وجاءت تصريحات ليو خلال مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم . وقال ليو " الشركة تتفهم المخاوف الأمنية للحكومة الأوروبية " مضيفا " نحن على استعداد لاتخاذ خطوة استباقية".

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