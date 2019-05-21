رئيس إندونيسيا يؤكد أنه سيحكم البلاد بعد أن تأكد فوزه في الانتخابات

تعهد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الثلاثاء، بأن يكون رئيسًا للجميع في بلاده بعد أن أكدت النتائج الرسمية للانتخابات التي أجريت في 17 أبريل فوزه بفترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

وفي زيارة لقرية في جاكرتا وبرفقته شريكه في السباق الانتخابي معروف أمين قال ويدودو إنهما "سيقودان ويجميان" الشعب الإندونيسي كله.

وأوضحت نتيجة التصويت الرسمية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات حصول ويدودو على 55.5% في انتخابات الرئاسة مقارنة مع 44.5% حصل عليها منافسه برابو سوبيانتو الذي رفض الاعتراف بالهزيمة.

وقال سوبيانتو إنه يرفض النتيجة الرسمية لأنه يعتقد أنه كان هناك غش في الانتخابات.

وقال مسؤول في المعارضة إنهم سيلجأون إلى القضاء للطعن على النتيجة.

