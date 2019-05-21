وفي زيارة لقرية في جاكرتا وبرفقته شريكه في السباق الانتخابي معروف أمين قال ويدودو إنهما "سيقودان ويجميان" الشعب الإندونيسي كله.
وأوضحت نتيجة التصويت الرسمية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات حصول ويدودو على 55.5% في انتخابات الرئاسة مقارنة مع 44.5% حصل عليها منافسه برابو سوبيانتو الذي رفض الاعتراف بالهزيمة.
وقال سوبيانتو إنه يرفض النتيجة الرسمية لأنه يعتقد أنه كان هناك غش في الانتخابات.
وقال مسؤول في المعارضة إنهم سيلجأون إلى القضاء للطعن على النتيجة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس إندونيسيا يؤكد أنه سيحكم البلاد بعد أن تأكد فوزه في الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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