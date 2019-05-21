مصادر أمنية مصرية: مقتل 12 إرهابيا في حملة أمنية بالعريش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكرت مصادر أمنية مصرية أن 12 متشددا قتلوا الخميس خلال حملة أمنية شنتها قوات الشرطة على منطقة منازل مهجورة بمدينة العريش بمحافظة سيناء.

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وأوضحت المصادر أن الشرطة شنت العملية عقب ورود معلومات باختباء عناصر إرهابية في هذه المنازل، مشيرة إلى أنه تم ضبط 7 أسلحة آلية وحزام ناسف وعبوتين ناسفتين.

وتشن القوات المصرية منذ أشهر حملة على المجموعات المسلحة الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، شرق البلاد، وأخطرها تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي أعلن ولاءه لداعش.

وشن التنظيم المتطرف عشرات الهجمات على قوات الجيش والشرطة والمدنيين في مصر خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لتنظيم الإخوان الإرهابي.