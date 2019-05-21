عطالله: نسعى لتأمين الاعتمادات اللازمة للخطة التي انجزناها بالوزارة

اشار وزير المهجّرين ​غسان عطالله​ إلى انه "بعد إنجاز وزارة المهجّرين خطّة متكاملة وواضحة وجديّة في وقت قياسي لأول مرّة منذ تأسيس الوزارة نسعى ونصرّ على تأمين الاعتمادات اللازمة لإنجازها على أرض الواقع خصوصاً أن المبلغ المطلوب هو أقلّ مما كان معروضاً في وقت سابق، ولا نرضى الا تكون هناك أموال في الصندوق ضمن ​الموازنة​ وسنقدّم قانون برنامج في هذا الاطار".

وفي تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ اشار عطالله الى ان "الموضوع طُرح أمس في جلسة ​مجلس الوزراء​ وكذلك طُرح اليوم وسيُطرح غداً حتى الوصول الى خواتيم سعيدة لأن حقوق الناس ليست منّة من أحد".