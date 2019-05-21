الكتائب اللبنانية تهنئ الكتلة الوطنية بإصلاحاتها وقيادتها الجديدة

زار رئيس "​حزب الكتائب​ ال​لبنان​يّة" النائب ​سامي الجميل​ مقر "حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" في الجمّيزة على رأس وفد من المكتب السياسي للكتائب، وكان في استقبالهم الأمين العام بيار عيسى وأعضاء من قيادة "الكتلة الوطنية".

واستُهلّ الاجتماع بكلمة شُكرٍ توجّهت فيها "الكتلة الوطنيّة" إلى سامي الجميّل والوفد المرافق لزيارة التهنئة بالإصلاحات التي أدخلتها "الكتلة" على نظامها الجديد وبالقيادة ​الجديدة​ المنبثقة منها. وجرى التداول خلال اللقاء بسبل التعاون بين الحزبين. وتقرّر بالنتيجة إنشاء لجنة تشاور مشتركة بينهما.

وأكّد "حزب الكتلة الوطنيّة" أنّ "مقاربته لعلاقاته بالأحزاب اللبنانيّة كافة تنطلق أولا من النظرة المشتركة إلى المبادئ والمواقف الأساسيّة التي تؤمّن ​القضاء​ على العلل الخمس التي تنهش شعب لبنان ونظامه وهي الطائفيّة السياسيّة ، ​الفساد​، الإقطاع السياسي، الزبائنيّة والتبعيّة ووجوب استبدالها بالمواطنيّة، النزاهة، الديمقراطيّة، دولة القانون والسيادة، وتنطلق ثانياً من كلّ ما يصب في خدمة المصلحة العامة والمواطن".