تعميم صورة شخص يقوم بتزوير مستندات لعقارات بغية بيعها منتحلاً عدة أسماء

عممت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة بناء على إشارة القضاء المختص، صور شخص يقوم بتزوير مستندات عقارية في محلتي حمانا والمتن الأعلى بغية بيعها، منتحلاً عدة أسماء ومستخدماً اوراق ثبوتية مزورة.
وفي بيان لها، طلبت المديرية من من الذين لديهم أية معلومة عنه أو عن مكان تواجده، الحضور إلى مركز مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في سراي بعبدا خلف قصر عدل بعبدا، أو الاتصال على أحد الرقمين: 921115/05، 922173/05، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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