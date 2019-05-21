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تعميم صورة شخص يقوم بتزوير مستندات لعقارات بغية بيعها منتحلاً عدة أسماء

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عممت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامـة بناء على إشارة ​القضاء​ المختص، صور شخص يقوم ب​تزوير مستندات​ عقارية في محلتي ​حمانا​ و​المتن الأعلى​ بغية بيعها، منتحلاً عدة أسماء ومستخدماً اوراق ثبوتية مزورة.

وفي بيان لها، طلبت المديرية من من الذين لديهم أية معلومة عنه أو عن مكان تواجده، الحضور إلى مركز مفرزة بعبدا القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​ الكائن في ​سراي بعبدا​ خلف قصر عدل بعبدا، أو الاتصال على أحد الرقمين: 921115/05، 922173/05، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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