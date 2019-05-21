كيدانيان تابع ورؤساء النقابات السياحية التحضير لموسم الصيف

عقد وزير ​السياحة​ ​اواديس كيدانيان​ اجتماعا حضره رئيس اتحاد النقابات السياحية ​بيار اشقر​، نقيب اصحاب ​المطاعم​ والمقاهي والملاهي والباتسيري ​طوني رامي​، رئيس نقابة مكاتب السفر والسياحة ​جان عبود​، نقيب اصحاب المساكن السياحية زياد اللبان، نقيب اصحاب وكالات تأجير السيارات الخصوصية محمد دقدوق، نقيبة الادلاء السياحيين اليسار بعلبكي، والمديرة العامة للسياحة ندى سردوك.

وخصص الاجتماع الاولي لتنسيق التحضيرات لموسم الصيف في ظل المؤشرات الايجابية، وتداول المجتمعون الامور السياحية التي طرحت خلال دراسة مشروع قانون موازنة 2019، واتفق خلال الاجتماع على جملة أمور تصب في إطار دعم القطاع السياحي.

وتم الاتفاق على الاجتماع الاسبوع المقبل للتوصل الى تأمين الاستعدادات الناجزة لموسم سياحي مميز.