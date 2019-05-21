مذكرات توقيف بحق عنصر أمني و٣ مدنيين على خلفية سمسرات قضائية

افادت قناة "otv" بأن "قاضي التحقيق الاول في ​الشمال​ سمرندا نصار اصدرت ٤ مذكرات توقيف بحق عنصر امني و٣ مدنيين أخرين على خلفية سمسرات قضائية واجرت على اثرها تشكيلات للمساعدين القضائيين، ويتم التوسع بالتحقيق لتبيان متورطين اخرين.

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