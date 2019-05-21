أفادت قناة "سكاي نيوز" بـ"مقتل 16 مسلحا في مداهمات لأوكارهم في العريش في سيناء المصرية".
وكانت أعلنت القوات المسلحة المصرية في 16 أيار الحالي عن "مقتل 47 مسلحا وخمسة عسكريين بينهم ضابط، في اشتباكات بشمال سيناء".
وأوضح الجيش المصري في بيان له أنه "قتل 47 ارهابيا في شمال ووسط سيناء شرق البلاد، كما عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير".
وأكد "مقتل خمسة عسكريين بينهم ضابط، وإصابة أربعة جنود آخرين، أثناء الاشتباك، دون تقديم تفاصيل أكثر".
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