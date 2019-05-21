روحاني: ترامب تراجع عن تهديداته بعدما شاهد وحدة الشعب الإيراني

أكد الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ تراجع عن تهديداته بعدما شاهد وحدة الشعب الإيراني".

وفي وقت سابق اشار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تصريح لـ "cnn" الى ان "واشنطن تمارس لعبة خطيرة تستهدف أمن المنطقة عبر زيادة وجودها العسكري"، مؤكدا اننا " لن نتفاوض مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب حتى يحترم تعهدات الاتفاق النووي".

وشدد ظريف على ان "إيران لن تنحني أمام التهديدات ولا تتفاوض أبدًا مع الإكراه"، مضيفا:"لا يمكنك تهديد أي إيراني وتتوقع منهم الانخراط فالطريقة للقيام بذلك هي من خلال الاحترام ، وليس من خلال التهديدات".