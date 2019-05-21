أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب تراجع عن تهديداته بعدما شاهد وحدة الشعب الإيراني".
وفي وقت سابق اشار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تصريح لـ "cnn" الى ان "واشنطن تمارس لعبة خطيرة تستهدف أمن المنطقة عبر زيادة وجودها العسكري"، مؤكدا اننا " لن نتفاوض مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب حتى يحترم تعهدات الاتفاق النووي".
وشدد ظريف على ان "إيران لن تنحني أمام التهديدات ولا تتفاوض أبدًا مع الإكراه"، مضيفا:"لا يمكنك تهديد أي إيراني وتتوقع منهم الانخراط فالطريقة للقيام بذلك هي من خلال الاحترام ، وليس من خلال التهديدات".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: ترامب تراجع عن تهديداته بعدما شاهد وحدة الشعب الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.