القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد: "داعش" يشكل تهديدا للعراق

لفت القائم بأعمال ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​، جوي هود إلى أن "تنظيم "داعش" الارهابي يشكل تهديدا للعراق"، مؤكداً "أهمية وجود ​حكومة​ عراقية قوية ومستقرة، بحسب بيان للسفارة الأميركية في ​العراق​".

وشدد على "التزام ​الولايات المتحدة​ تجاه العراق باعتباره أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين للولايات المتحدة في المنطقة"، مؤكداً "​واشنطن​ ستواصل شراكتها مع ​قوات الأمن​ العراقية وذلك من خلال تقديم المشورة والتدريب والتجهيز لدعم جهودها للقضاء على داعش، لكونه يشكل تهديدا للعراق، وكذلك مواصلة العمل المشترك والحرص على التواصل بين جميع مكونات قوات الأمن العراقية".