القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد: "داعش" يشكل تهديدا للعراق

لفت القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد، جوي هود إلى أن "تنظيم "داعش" الارهابي يشكل تهديدا للعراق"، مؤكداً "أهمية وجود حكومة عراقية قوية ومستقرة، بحسب بيان للسفارة الأميركية في العراق".
وشدد على "التزام الولايات المتحدة تجاه العراق باعتباره أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين للولايات المتحدة في المنطقة"، مؤكداً "واشنطن ستواصل شراكتها مع قوات الأمن العراقية وذلك من خلال تقديم المشورة والتدريب والتجهيز لدعم جهودها للقضاء على داعش، لكونه يشكل تهديدا للعراق، وكذلك مواصلة العمل المشترك والحرص على التواصل بين جميع مكونات قوات الأمن العراقية".
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