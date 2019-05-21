أفاد سفير العراق لدى الكويت علاء الهاشمي بأن "رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يزور الكويت غدا"، مشيراً إلى أن "زيارة رئيس الوزراء العراقي للكويت تهدف إلى "استكمال زيارته لدول الجوار العراقي والتنسيق المشترك خصوصا بعد انعقاد اللجنة العليا المشتركة" بين البلدين في الكويت في 12 أيار برئاسة وزيري خارجية البلدين".
ولفت إلى أن "سياسة الكويت والعراق أصبحت متقاربة لاسيما بعد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين"، نافياً علمه بأي مبادرة أو وساطة يمكن أن يقوم بها العراق والكويت بين واشنطن وطهران".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير العراق بالكويت: لا وساطة تقوم بها العراق والكويت بين واشنطن وطهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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