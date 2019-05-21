ظريف: واشنطن تمارس لعبة خطيرة تستهدف أمن المنطقة عبر زيادة وجودها العسكري

اشار وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ في تصريح لـ "cnn" الى ان "واشنطن تمارس لعبة خطيرة تستهدف أمن المنطقة عبر زيادة وجودها العسكري"، مؤكدا اننا " لن نتفاوض مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب حتى يحترم تعهدات ​الاتفاق النووي​".

وشدد ظريف على ان "إيران لن تنحني أمام التهديدات ولا تتفاوض أبدًا مع الإكراه"، مضيفا:"لا يمكنك تهديد أي إيراني وتتوقع منهم الانخراط فالطريقة للقيام بذلك هي من خلال الاحترام ، وليس من خلال التهديدات".

في وقت سابق إعتبر ترامب أنه "إذا أرادت إيران القتال فستكون هذه هي النهاية الرسمية لها".