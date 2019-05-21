رئيس وزراء العراق: أرسلنا وفودا إلى طهران وواشنطن لتهدئة التوتر

أكد رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ أنه "لا توجد أي جماعة عراقية تريد الدفع باتجاه حرب أميركية إيرانية"، مشيراً الى أن "​بغداد​ ترسل وفودا إلى ​طهران​ و​واشنطن​ لتهدئة التوتر".

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