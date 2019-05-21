شكرا لقرائتكم خبر عن 223.8 مليون جنيه موازنة "المركزى للتنظيم والإدارة" العام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت جملة مشروع موازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للسنة المالية 3019/2020 نحو 223 مليون و802 ألف جينة مقابل 158 مليون و193 ألف جنية العام المالي الجارى 2019/2018.

وتنقسم المصروفات لمشروع موازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتي تناقشها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب حسين عيسي، بواقع 157 مليون و112 ألف جنية للباب الأول ( الأجور وتعويضات العاملين)، مقابل 148 مليون و55 ألف جنية العام المالى الجارى، والباب الثانى 8 مليون و800 ألف جنية مقابل 6 مليون و750 ألف العام المالى الجارى.

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وخصص للباب الرابع 350 ألف جنية بمشروع موازنة العام المالي الجديد 2019/2020، مقابل 318 ألف جنية العام المالي الجارى، فيما ظلت مخصصات الباب الخامس (المصروفات الأخرى) بذات القيمة المخصصة العام الجارى وقدرها 70 ألف جنية، فيما بلغت تقديرات الباب السادس (الاستثمارات) نحو 57 مليون و470 ألف جنية العام الجديد مقابل 3 مليون مليون جنية العام الجارى.

فيما قدرت حملة الإيرادات في العام المالي الجديد 2019/2020 نحو 576 ألف جنية مقابل 355 ألف جنية العام الجارى 2018/2019، فيما بلغ العجز الممول من الخزانة العامة نحو 223 مليون و226 ألف جنية العام المالى الجديد مقابل 158 مليون و738 ألف جنية العام الجارى.



