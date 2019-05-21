شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للرقابة المالية: إخضاع الكيانات التى تبيع بالتقسيط للرقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة بصدد التقدم لمجلس الوزراء بمشروع قانون التمويل الاستهلاكى.

وأضاف أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أحمد سمير، أن المشروع يسمح للهيئة بالترخيص للشركات التى تبيع بالتقسيط حيث أن هذه الكيانات تقدم نوع من التمويل غير مراقب، لافتا الى ان مشروع القانون يجعل تلك الكيانات خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

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و اوضح ان الدستور ينص على ان الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالانشطة المالية غير المصرفية،لافتا الى ان التمويل الاستهلاكى نوع من التمويل غير المصرفى.