شكرا لقرائتكم خبر عن لا تعيينات جديدة فى موازنة 2019/ 2020 باستثناء تكليفات الأطباء والتمريض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن باب التعيينات الحكومية لم يُفتح، ومن ثمّ فلم يتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 أية اعتمادات لتعيينات جديدة، باستثناء تكليفات الأطباء والتمريض.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن، لمناقشة موازنة وزارة المالية والجهات التابعة لها، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن عن العام المالى الجديد، أن الزيادة فى مُخصّصات وزارة المالية هى الأقل فى الجهاز الإدارى للدولة، حتى لا يُقال إن الوزارة تجامل نفسها، متابعا: "بنقرص على نفسنا الأول قبل ما نقرص على الناس".
كانت النائبة ميرفت ألكسان قد تساءلت عن وجود اعتمادات فى مشروع الموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 بشأن تعيينات جديدة، وبالأخص فى المصالح الإيرادية كالضرائب والجمارك، لافتة إلى أن وزارة الاستثمار بها اعتمادات أكثر من 20 مليون جنيه للتعيينات الجديدة، وهو ما نفاه ممثل وزارة المالية فى الاجتماع.
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