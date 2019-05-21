شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل قانون الاستثمار.. تعرف على رسوم توثيق وإشهار الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت اللجنة الاقتصادية، فى البرلمان، برئاسة النائب أحمد سمير، على نص المادة 48 من مشروع تعديل قانون الاستثمار المٌقدم من الحكومة، والتى تحدد رسوم توثيق وإشهار الشركات.

ونص التعديل الجديد للمادة 48 من قانون الاستثمار، على: "وفى جميع الأحوال يتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، علي عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المئة من قيمة رأس المال المدفوع وبحد أقصى عشرة ألاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".