بعد غياب طويل.. الإعلامية مريم سعيد في حفل إفطار مع زملائها – فيديو

بعد غياب طويل عن مواقع التواصل الاجتماعي، وانسحابها من تقديم برنامج “تراندينغ” على قناة “mbc”، ظهرت الإعلامية المغربية، مريم سعيد، ليلة أمس الاثنين، في فطور رمضاني مع طاقم القناة.

وأكد ظهور مريم سعيد رفقة طاقم “mbc” أنها لا تزال تشتغل في القناة، ويبدو أنها تحضر لتقديم برنامج آخر.

وشارك زميل مريم الإعلامي صبحي، مقطع فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، رفقتها، مؤكدا لها أن جمهورها مشتاق لها، ويسأل عنها.

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وباركت مريم سعيد للجمهور شهر رمضان الفضيل، مبرزة أنها اشتاقت لهم بدورها، دون الخوض في السبب، الذي يجعلها منقطعة عن مواقع التواصل.

يذكر أن مريم سعيد انسحبت من تقديم برنامج “تراندينغ”، الأمر الذي جعل بعضا يرجح أنها لم تعد ضمن طاقم قنوات “mbc”، ليتضح أن ذلك غير صحيح، ما يرجح كفة تقديمها لبرنامج آخر مع المجموعة الإعلامية نفسه.