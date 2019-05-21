أثارت اللجنة التنظيمية لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019، غضب المغاربة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد أن قامت بوضع خريطة المغرب مبتورة من صحرائها، وتم وضع علم “البوليزاريو” على الموقع الرسمي الخاص ببيع تذاكر مباريات “الكان”.
وعلم “اليوم24″، من مصدر مقرب من الجامعة، أن هذه الأخيرة عبرته عن “غضبها الكبير من هذ الخطأ الجسيم” لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وكذا الاتحاد المصري للعبة، واللذان أكدا بأن ” الخطأ غير مقصود”.
وأكد المصدر ذاته، أن الاتحاد الإفريقي قام مباشرة بعد الاعتراض المغربي على سحب علم “الجمهورية الوهمية” من الموقع، وظهرت الخريطة المغربية بصحرائها.
كما قدم الاتحاد المصري للعبة، اعتذارا رسميا لنظيرتها المغربية، مشددة عل أن ” هذا الخطأ غير مقصود من طرف اللجنة المنظمة، وقد تم تداركه وتصحيحه في حينه”.
وتنطلق نهائيات كأس إفريقيا للأمم، في مصر، في 21 من شهر يونيو المقبل، وستستمر إلى غاية الثامن عشر منه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد احتجاج الجامعة على وضع علم “البوليزاريو”.. “الكاف” يصحح الخطأ والاتحاد المصري يعتذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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