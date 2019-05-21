رسميا – يتقدمهم صلاح.. المنتخب المصري يكشف عن قائمته الأولية لكأس إفريقيا

المنتخب المصري، المستضيف لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، والتي ستنطلق شهر يونيو المقبل، هو أول منتخب مشارك في هذا العرس القاري، يكشف عن قائمته الأولية، قبل شهر من انطلاق المنافسات.

حيث أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، اليوم الثلاثاء، أن المدرب خافيير أغييري، وجه الدعوة ل25 لاعبا من أجل المشاركة في التربص الإعدادي للمنتخب الذي سينطلق في السادس من شهر يونيو المقبل.

وسيجري منتخب “الفراعنة” مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 من نفس الشهر في ملعب برج العرب، استعدادا للمونديال القاري الذي سيقام بين 21 يونيو و19 يوليوز.

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، وفي مايلي قائمة اللاعبين :

– أحمد المحمدي (استون فيلا الانجليزي)

– وليد سليمان (الأهلي)

– عبد الله السعيد (بيراميدز)

– احمد علي كامل (المقاولون العرب)

– محمد النني (ارسنال الانجليزي)

-محمد صلاح (ليفربول الانجليزي)

– أحمد حجازي (ويست بروميتش الانجليزي)

– عمر جابر (بيراميدز)

– أحمد الشناوي (بيراميدز)

– مروان محسن (الأهلي)

– محمد أبوجبل (سموحة)

– طارق حامد (الزمالك)

– أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني)

– علي أحمد ” غزال ” (فيرنس البرتغالي)

– محمود حسن ” تريزيجيه ” (قاسم باشا التركي)

– عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)

– أيمن أشرف (الأهلي)

– محمد الشناوي (الأهلي)

– محمود حمدي “الونش ” (الزمالك)

– باهر المحمدي (الاسماعيلي)

– أحمد أيمن منصور (بيراميدز)

– نبيل عماد ” دونجا ” (بيراميدز)

– محمود عبد الرحيم ” جنش ” (الزمالك)

– محمود علاء (الزمالك)

– أحمد أبو الفتوح (سموحة)