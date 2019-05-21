ربيع القاطي: نسب المشاهدة العالية للتلفاز في رمضان “كذب”-فيديو

قال الفنان المغربي ربيع القاطي، إن نسب المشاهدة العالية التي يعلن عنها، وتخص البرنامج الرمضانية، مجرد كذب، كون المواطن المغربي له انشغالات أخرى في رمضان غير مشاهدة التلفاز.

وصرح ربيع القاطي ل”اليوم24″ :” أنه يفضل أن تعرض أعماله خارج السباق الرمضاني، لأن المواطن المغربي لا يشاهد التلفاز كثيرا في هذا الشهر الفضيل، كونه له انشغالات أخرى، مضيفا :” معرفتش منين كيجيبو نسب المشاهدة لي كيعلنو عليها”.

ودعا القاطي إلى عدم التسرع في الحكم على الأعمال الرمضانية، لأنها عبارة عن سلسلات متصلة ومنفصلة، مضيفا أنه لا يمكن الحكم على مستوى عمل فني قبل نهايته.

يذكر أن نسب المشاهدة التي أعلن عنها في الأسبوع الأول من رمضان، وصلت لأرقام قياسية، إذ تجاوز برنامج الكاميرا الخفية مشيتي فيها 12 مليون مشاهد في إحدى حلقاته.