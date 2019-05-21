برشلونة يسعى لضم مهاجم جديد رغم اقتراب غريزمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني يسعى للتعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفي المقبل، إلى جانب مواصلة السعي لجلب الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد والهولندي ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يريد التعاقد مع لاعب في مركز رأس الحربة الصريح، كي يمنح لويس سواريز، القدر الكافي من الراحة خلال الموسم، في ظل عدم وجود بديل له.

ورغم أن البارسا، بات قريبًا من التعاقد مع غريزمان بنهاية الموسم الجاري، بعدما أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، عدم وجود نية لضمه، إلا أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة يريد التعاقد مع لاعب آخر.

ويجيد غريزمان، اللعب في مركز المهاجم الصريح، حيث أدى هذا الدور مع أتلتيكو مدريد والمنتخب الفرنسي من قبل، لكن فالفيردي ووفقًا للتقارير، يسعى للاستفادة منه في مركز الجناح، مع ليونيل ميسي وديمبلي، في ظل إمكانية رحيل كوتينيو.

وربطت العديد من التقارير اللاعب الفرنسي، ألكسندر لاكازيت مهاجم آرسنال، بالانتقال لصفوف برشلونة في الصيف المقبل.