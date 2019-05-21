باريس سان جيرمان يخطط لخطف هدف زيدان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط لخطف هدف فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي إن باريس سان جيرمان سيُحاول التعاقد مع بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويُعد بول بوغبا من الأهداف الرئيسية لزيدان، إذ يريد المدرب الفرنسي، الحصول على خدمات مواطنه، لإضفاء قوة أكبر إلى خط وسط الملكي.

وأوضح الموقع، أن صفقة انتقال بوغبا إلى ريال مدريد لم تُحسم بعد، وأن هذا الوضع يُعطي الأمل لباريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات النجم الفرنسي.

من جهة أخرى، أشارت صحيفة "ذا صن"، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد لا تعتزم التخلي عن خدمات بول بوغبا، حيث يريد المدرب أولي جونار سولسكاير، الاعتماد بشكل كبير على اللاعب، في مرحلة إعادة بناء الفريق، والعودة به من جديد إلى مساره الصحيح.