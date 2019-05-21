صحيفة: تهديد إيران للمصالح الأمريكية عبارة عن تهديد إرهابي واضح

قالت صحيفة خليجية، إنه في تصريح جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان الحسم واضحاً.

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الثلاثاء "حيث لم يكن تصريحه هذه المرة كسابقاته التي كانت أيضاً غاية في القوة بما تحمله من تحذير، بل جاء قوياً يحمل رسالة مفادها أن تعرف إيران حجمها الحقيقي وأنها لو قامت بأي محاولة جنونية من أي نوع، ستكون التداعيات عليها كما تستحق، حيث قال مخاطباً النظام الإيراني: "إن أردتم الحرب فستكون نهايتكم".

وذكرت أن النظام الإيراني يتمسك بعقلية العصابات والتهديد ويبدو أنه لا يملك شيئاً يعول عليه إلا الصراخ والتصريحات الفارغة، لأنه على ما يبدو يرفض أن ينتهج سياسة مغايرة لما يقوم به منذ 4 عقود، فدعم الإرهاب ومحاولات الابتزاز السياسي والتدخل في شؤون الآخرين وانتهاك سيادة دولهم وتهديد أمنها وسلامتها واستقرار شعوبها وتمويل المليشيات هي الثوابت الوحيدة التي يجيدها هذا النظام، ورغم كل ما سببه من مآس وآلام في الدول التي تدخل بها، يحاول المناورة رافضاً الاحتكام لما يتطلبه القانون الدولي في انتهاك سافر لجميع القواعد التي يجب الالتزام بها وفي تجاوز للخطوط الحمراء التي يعمل عليها.

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وأضافت أن تهديد إيران للمصالح الأمريكية، عبارة عن تهديد إرهابي واضح وهو مضاعف في الوقت نفسه، لأن أي تعد عليها هو تعد على الدول الحليفة والصديقة للولايات المتحدة في الوقت ذاته، ولا يمكن اليوم السماح لهذا النظام أن يعتقد بإمكانية النجاة بفعلته هذه لو أقدم عليها، فالعالم يسعى لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة الاستراتيجية الأهم والمتمثلة بدول الخليج العربي وما تعنيه هذه المنطقة من تأمين للاقتصاد العالمي أيضاً، أما اعتقاد إيران أنها يمكنها السير في طريق الجنون فسيكتب نهايتها فعلاً.

وقالت إنه لا شك في كون العالم اليوم يعي جيداً أن " نظام الملالي " يتخبط بين أزمات اقتصادية خانقة وغضب شعبي لو انفجر فلن يكون بإمكان نظامها السيطرة عليه، وبين مجتمع دولي حسم خياراته لوضع حد لما يسببه النظام الإيراني من توتر وتهديدات وأزمات، خاصة أن جميع الطرق التي تم استخدامها لم تدفع هذا النظام لتقويم سياسته لأن النية والراديكالية اللتين يقوم عليهما، و لا يتوانى هذا النظام عن تصدير ما يسميه "ثروة" مهما كانت الأساليب قميئة وخطيرة، فدعم الإرهاب والمليشيات وصب الزيت على نار الطائفية التي لم تكن تعرفها دول المنطقة قبل العام 1979 مطلقاً، إذ كانت جميع الشعوب العربية تعيش بتآخ وسلام ومحبة.

وأضافت في ختام افتتاحيتها أن هذه الأساليب جميعها لم تعد مقبولة في منطقة من حقها حماية أمنها القومي ومواجهة أي تحد يمكن أن يكون له تأثير عليها، ومن هنا تتصاعد المواقف التي لا تسعى للحرب ولكنها تبقي على كل الاحتمالات، فلم يعد السماح لهذا النظام أن يواصل تهديداته واعتداءاته بأي شكل كان ممكناً