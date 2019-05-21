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وفاة مختطف جديد جراء التعذيب الحوثي

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قالت مصادر، إن مختطفا جديدا لقي حتفه جراء تعذيبه في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية، بمديرية الدريهمي غربي محافظة الحديدة.

وأفادت المصادر أن المواطن محمد يحيى فتيني المسعودي، تعرض لتعذيب شديد في سجون الميليشيات، مما تسبب في وفاته.

وأوضحت أن علامات التعذيب كانت واضحة في أنحاء جسده، ولفتت إلى أن ميليشيات الحوثي ادعت أنه انتحر، وطالبت ذويه بدفنه على الفور.

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واختطفت ميليشيات الحوثي، المسعودي في شهر أبريل الماضي واقتادته إلى سجونها في مديرية الدريهمي بالحديدة غرب اليمن، قبل أن تخرجه منها جثة هامدة.

وكان التقرير السنوي لرابطة أمهات المختطفين اليمنيين رصد 709 حالات تعذيب، مارستها جماعة الحوثي على المختطفين والمخفيين قسراً خلال عام 2018.

كما رصد في ذات الفترة مقتل 22 مختطفا بسبب التعذيب في سجون ومعتقلات الحوثي.

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