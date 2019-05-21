شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا كان على متن الباخرة التركية التي رست في طرابلس؟.. تفاصيل والان مع التفاصيل

كشف ضباط العمليات في البحرية الليبية العقيد أبوبكر البدري، التابعة للجيش الوطني الليبي، أن الباخرة التركية أمازون التي رست قبل أيام بميناء طرابلس، كانت تحمل أعداداً كبيرة من الإرهابيين بما فيهم عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف البدري، في إيجاز صحافي نشرته غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية وأورده موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية"، أن شحنة المدرعات التي أُعلن وصولها إلى المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، كانت للتغطية فقط عن الشحنة الحقيقية، التي "تتمثل في عدد كبير من عناصر التنظيمات الإرهابية الذي نقلتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا، إضافةً إلى كميات من الأسلحة الأخرى والذخائر، التي قدمتها تركيا دعماً لجماعة الإخوان المسلمين والمجموعات المسلحة" في العاصمة طرابلس.

وأعلن الجيش الوطني الليبي من جهة أخرى فرض حصار على سواحل غرب ليبيا بعد وصول الباخرة التركية.

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي يخوض قتالاً منذ 4 أبريل (نيسان) الماضي ضد قوات الوفاق في محيط طرابلس لتطهيرها من التنيظمات الإرهابية.